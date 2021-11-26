Тюменская прокуратура проведет горячую линию по проблемам инвалидов

14:34 26 ноября 2021
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Горячая линия по вопросам социальной защиты инвалидов в прокуратуре Тюменской области будет работать 29, 30 ноября и 1 декабря.

О нарушениях прав инвалидов можно сообщить в прокуратуру области по телефонам: 8 (3452) 27-04-43, 27-04-53. В случае нарушения прав детей-инвалидов звонить по телефону: 8 (3452) 27-04-68.

Информация о нарушениях законодательства в сфере социальной защиты инвалидов может быть сообщена по указанным телефонам 29, 30 ноября и 1 декабря 2021 года с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

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