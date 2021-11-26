Александр Моор: в Тюменской области хорошие темпы вакцинации против covid-19

Более половины взрослого населения Тюменской области прошли полный курс вакцинации против коронавируса, темпы хорошие: только за среду привилось порядка 7 тысяч человек, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью главному редактору "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

В беседе с журналистом глава региона рассказал о принимаемых мерах профилактики распространения коронавируса, и, в частности, о темпах вакцинации.

"В Тюменской области хорошие темпы вакцинации, по сравнению с нашими соседями. В том числе и за счет пропагандисткой работы, нашей работы с предприятиями, когда авторитетные люди уговаривали, разъясняли людям весь смысл вакцинации, в целом высокий уровень доверия к системе здравоохранения, уровень доверия к людям, которые призывают вакцинироваться", - сказал Александр Моор.

Губернатор рассказал, что доверяет российской науке, врачам и в числе первых вакцинировался "Спутником V", сам коронавирусом не болел, а его родители переболели, но после поставили прививки. Моор считает, что люди тоже стали больше верить в эффективность вакцин, тем более что результаты подтверждаются статистическим данными.

По словам губернатора, в регионе проживает приблизительно 1,2 млн людей старше 18 лет, полный курс вакцинации прошли 721 тыс. человек, из них коронавирусом заразились 2,5 процента и только 0,02 процента заболевших скончались, из лечение было осложнено хроническими заболеваниями и отягощенным анамнезом.

"Сегодня у нас половина привитых и половина непривитых. И если бы прививка не действовала, то все должны болеть и умирать одинаково. Из количества привитых заболело 2,5 процента — 21 тысяча, скончалось 172 человека — 0,02 %, а всего за пандемию умерло более 2 700 человек", - рассказал Моор.