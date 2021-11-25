Глава Тюмени поздравил Лидию Русакову с присвоением звания "Народный учитель РФ"

Директору школы № 70 Тюмени Лидии Русаковой присвоено почетное звание "Народный учитель РФ". Она стала третьим человеком в области, удостоенным этого высокого звания. Глава города Руслан Кухарук поздравил педагога с этой заслуженной наградой, подчеркнув ее огромный вклад в развитие системы городского образования.

Как отметил глава города в своем Instagram-аккаунте, Лидию Николаевну Русакову многие тюменцы знают как педагога и руководителя, который активно делится с коллегами жизненным опытом и уникальными образовательными программами. Ее педагогический стаж более 40 лет, 20 из них она руководит школой № 70 имени Великой Победы. Будучи учителем русского языка и литературы в школе № 4 города Тюмени, она разработала авторские программы по родной словесности и риторике, реализовала уникальный авторский проект "Двадцатая комната", создала и успешно развивает авторскую Школу сотворчества. Ученики руководимой ею школы ежегодно становятся победителями и призерами различных олимпиад.

"Я поздравил Лидию Николаевну Русакову с присвоением почетного звания "Народный учитель Российской Федерации". Такая преданность своему делу наших педагогов и заинтересованное отношение к ученикам на протяжении долгого времени помогает удерживать высокую планку тюменского образования", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Встреча с педагогом состоялась на совещании руководителей школ в департаменте образования, которое было посвящено обмену опытом в реализации проектов, подготовке к проведению итогового сочинения в 11-х классах, реализации профориентационного проекта "Отраслевые классы Тюменского индустриального университета", а также обсуждению форматов проведения новогодних праздников в каникулы.

"Мне приятно, что в каждой школе есть наставники и педагоги, которые разрабатывают проекты, интересные детям. Благодаря этому креативному подходу школьники с энтузиазмом и искренним интересом изучают основные предметы, участвуют в олимпиадах. Но главное – педагоги активно делятся опытом и позволяют тиражировать свои разработки", - отметил по итогам встречи с директорами школ Руслан Кухарук.