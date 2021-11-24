Елена Бойко: “Образование детей – это вопрос будущего всего города”

Муниципальную программу "Развитие образования в городе Тюмени на 2015-2022 годы" обсудили депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

Среди муниципальных программ это самая финансово емкая программа. Так, в прошлом году на ее реализацию было направлено более 14 млрд 839 млн рублей, сообщила директор департамента образования Дина Горковец.

После обстоятельного доклада депутаты поинтересовались, насколько готовы школы города к онлайн-обучению, сколько детей учатся во вторую смену, как скоро школы начнут работать в одну смену и так далее.

По словам Горковец, образовательные учреждения города работают над повышением качества дистанционного обучения, есть уже определенный опыт, успешно применяют технологии и платформы для электронного и дистанционного обучения. Что касается обучения вторую смену, то в таком формате обучаются 32% школьников. "Количество учеников стабильно увеличивается. Например, в сравнении с прошлым годом ребят стало больше на 8 тысяч. Это довольно высокие темпы, поэтому в ближайшее время занятия во вторую смену будут сохраняться", – пояснила представитель администрации.

Особо депутаты обсудили профориентационную работу в школах и взаимодействие с вузами региона в реализации таких программ.

“Профориентация школьников начинается с младших классов. Кроме того, недавно специалистами профильного департамента разработана концепция профориентации учеников 8-9 классов. Программа в ближайшем будущем будет применена во всех школах города”, – отметила директор департамента образования.

Председатель постоянной комиссии Елена Бойко подчеркнула, что в Тюмени создана хорошая база для образования и развития детей. "В областном центре имеется отличная практика взаимодействия школ с высшими учебными заведениями, которую можно тиражировать на другие города. Работа эффективна, необходимо постоянно развивать данное направление", – добавила Елена Бойко.

Она отметила, что у Тюменского индустриального университета в рамках профориентации открыто 19 профильных классов в школах, есть также классы у аграрного и медицинского университетов. Промышленные предприятия также участвуют в развитии интереса к профессиям у школьников. В качестве примера можно взять класс “Мостостроя-11” в одной из школ города, где со старшеклассниками занимаются проектной деятельностью в том числе сотрудники компании. “Тема очень сложная и важная. Образование детей – это вопрос будущего всего города. Радует, что за время реализации муниципальной программы удалось достигнуть весомых показателей”, – подытожила председатель постоянной комиссии Елена Бойко.