Тюменцам выписали штрафов на 2,4 млн рублей за непредъявление ПЦР-тестов при возвращении из-за рубежа

По приезду в Россию все граждане РФ в течение трех дней должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 и загрузить результаты ПЦР-тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании необходимо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия.

Большинство прибывающих жителей региона разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от коронавируса, но есть и те, кто не соблюдает данное требование - на них составляются протоколы об административном правонарушении. На сегодня судом рассмотрено 206, наложено штрафов на сумму более 2,4 млн. рублей.

Тест делать не нужно при наличии вакцинации от коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном заболевании в последние 6 месяцев, однако сведения о вакцинации и перенесенном заболевании на госуслуги. Требование о прохождении тестирования на COVID-19 и внесение результатов исследования на сайт госуслуг относится не только к взрослым, но и к детям вне зависимости от возраста. Данные о тестировании ребенка подгружает один из родителей.

С 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло более 108 тысяч человек, причем 728 человек - с коронавирусом, отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.