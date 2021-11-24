Около 4 тысяч беременных переболели коронавирусом в Тюменской области с начала пандемии

Всего в регионе коронавирусом переболели около 4 000 беременных. Каждый день в больницу с таким диагнозом поступает до 30 беременных женщин, сообщается в Официальном сообществе Тюменской области со ссылкой на региональный оперштаб.

"За время пандемии у 102 тюменок с коронавирусом случился выкидыш. Об этом сообщил региональный оперштаб. Всего в регионе ковидом переболели около 4 000 беременных. Каждый день в больницу с таким диагнозом поступает до 30 беременных женщин. Больше половины из них – со средней и тяжелой формами заболевания", - говорится в сообщении.

Омтечается, что вакцинация - эффективный способ защитить себя и ребенка от опасных последствий - Минздрав России разрешил беременным прививаться "Спутником V" еще в июне.