Тюменская молодежь соберется на "Мост" в онлайне

Открытый городской форум молодежи Тюмени "МОСТ", основная идея которого в этом году – "Делай будущее!", пройдет в соцсети "ВКонтакте" 2 декабря.
Форум является коммуникативной площадкой для обмена опытом тюменской молодежи, органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций и представителей бизнеса, работающих в сфере молодежной политики.
В 12 часов на странице форума начнется прямая трансляция панельной дискуссии, на которой состоится подведение итогов городского конкурса дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки, награждение активистов молодежных движений города, волонтерских отрядов и т.д.
Затем на странице форума будут выкладываться видеозаписи с выступлениями спикеров по следующим площадкам:
- "Делай свое" – презентация успешных проектов в сфере бизнеса и креативных индустрий;
- "Делай с нами" – презентация долгосрочных проектов в сфере занятости подростков и молодежи;
- "Делай лучше нас" – презентация опыта реализации социальных проектов;
- "Делай добро" – подведение итогов работы молодежных волонтерских объединений города, чествование добровольцев.
"МОСТ" станет отправной точкой городского конкурса на лучшего обучающегося в учреждениях допобразования Тюмени "Ты – лучший!", итоги будут подведены 1 июня 2022 года, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.
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