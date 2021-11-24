Тюменская молодежь соберется на "Мост" в онлайне

Открытый городской форум молодежи Тюмени "МОСТ", основная идея которого в этом году – "Делай будущее!", пройдет в соцсети "ВКонтакте" 2 декабря.

Форум является коммуникативной площадкой для обмена опытом тюменской молодежи, органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций и представителей бизнеса, работающих в сфере молодежной политики.

В 12 часов на странице форума начнется прямая трансляция панельной дискуссии, на которой состоится подведение итогов городского конкурса дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки, награждение активистов молодежных движений города, волонтерских отрядов и т.д.

Затем на странице форума будут выкладываться видеозаписи с выступлениями спикеров по следующим площадкам:

- "Делай свое" – презентация успешных проектов в сфере бизнеса и креативных индустрий;

- "Делай с нами" – презентация долгосрочных проектов в сфере занятости подростков и молодежи;

- "Делай лучше нас" – презентация опыта реализации социальных проектов;

- "Делай добро" – подведение итогов работы молодежных волонтерских объединений города, чествование добровольцев.

"МОСТ" станет отправной точкой городского конкурса на лучшего обучающегося в учреждениях допобразования Тюмени "Ты – лучший!", итоги будут подведены 1 июня 2022 года, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.