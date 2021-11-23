В Ишимском геронтологическом центре коронавирусом заразились шесть человек

16:15 23 ноября 2021
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в АСУСОН ТО "Ишимский геронтологический центр" выявлен очаг коронавирусной инфекции. В учреждении 6 заболевших и контактных 63 человека, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Всего на контроле регионального РПН четыре коронавирусных очага, в том числе три прежние: Винзилинский психоневрологический интернат, МКМЦ "Медицинский город" и Епархиальный Иоанно-Введенский женский монастырь в поселке Прииртышском Тобольского района. 

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