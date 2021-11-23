Лидеров добровольцев определят в Тюменской области

С 25 ноября по 7 декабря пройдет региональный онлайн-конкурс лидеров добровольческого (волонтерского) движения "Доброволец Тюменской области". Принять участие в нем уже решили 50 человек.

Конкурс проводится в двух номинациях: "Лидер добровольческого объединения" и "Руководитель добровольческого объединения". Возраст участников от 14 лет.

Все участники подготовили видеовизитки и необходимую информацию, отражающую их достижения в добровольческой сфере. Разместили в своих социальных сетях статьи на тему "Добровольческое движение как возможности и перспективы развития для меня и общества в целом" и уже ждут первых результатов. Отследить все работы можно по хэштегам #конкурсдоброволецТО #АВЦ #доброволец72.

Заявки принимаются до 25 ноября на платформе DOBRO.RU. Там же можно ознакомиться с дополнительными требованиями для участия. Результаты конкурса будут размещены на сайте дворца творчества и спорта "Пионер", сообщили в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.