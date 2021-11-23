Более 4 400 тюменцам волонтёры помогли с регистрацией на Госуслугах и получением QR-кодов

13:10 23 ноября 2021
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Более 4,4 тыс. жителей Тюменской области, посетивших центры вакцинации от COVID-19 с 18 по 21 ноября, получили консультации волонтеров по регистрации на Едином портале госуслуг и распечатке QR-кодов, сообщает Оперштаб. 

Помощью волонтеров при распечатке сертификатов о вакцинации с QR-кодами воспользовались 1 809 человек, на портале госуслуг зарегистрировались 458 человек. Наибольшей популярностью услуги добровольцев пользуются в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

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