Минобороны построит в Тюмени центр первичной медпомощи

Инвестиционный проект по строительству в Тюмени Многофункционального медицинского центра реализуют Управление имуществом специальных проектов Минобороны России и компания "Мать и Дитя Тюмень".

Под лечебное учреждение с необходимой инфраструктурой для оказания жителям Тюмени первичной медико-санитарной и специализированной медпомощи отвели участок на Червишевском тракте. Здание из быстровозводимых конструкций строится силами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Медцентр не относится к категории стационаров психиатрического или инфекционного, в том числе туберкулезного профиля. Поэтому на него не распространяется требование о недопустимости размещения подобных объектов на расстоянии менее 100 метров от ближайшего жилого дома, отметили в Оперштабе.