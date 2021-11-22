Ишимский врач на обычном приеме выявил рак гортани у двух заядлых курильщиков

Два случая онкологического заболевания глотки с разницей в неделю на приеме в поликлинике выявил оториноларинголог Областной больницы №4 Александр Гартунг. У двоих мужчин при осмотре ротоглотки обнаружены новообразования на ранней стадии. Оба жаловались на дискомфорт в горле, у одного боли отмечались на протяжении двух месяцев. Оба пациента – старше 50 лет и с большим стажем курения, что существенно повышает риск развития рака. Сейчас больные находятся под наблюдением врача-онколога.

У мужчин онкология гланд диагностируется в пять раз чаще, чем у женщин. Рак глотки склонен к интенсивному инфильтративному росту (распространению на соседние ткани) и часто характеризуется бессимптомностью начального периода. Признаки заболевания иногда ничем не отличаются от проявлений ОРВИ, фарингита, ангины. Поэтому большинство людей не обращаются к врачу, занимаются самолечением. В результате злокачественный процесс прогрессирует, уменьшая шансы на выживаемость. В связи с этим примерно у 40 % больных рак глотки диагностируется уже в III и IV стадии, а у 45 % пациентов выявляются метастазы в регионарные лимфатические узлы.

В прошлом году в ОБ №4 у 6 жителей Ишима были впервые выявлены новообразования в области ротоглотки, у половины из них – в запущенной форме. На начало 2021 года с раком ротоглотки на диспансерном учете состояло 15 человек, треть из них уже прожили более пяти лет с заболеванием.

Спровоцировать образование раковой опухоли могут наследственная предрасположенность, курение, злоупотребление алкоголем, неблагоприятная экология, постоянные повреждения слизистой оболочки миндалин твердыми кусочками продуктов или горячей пищей, продолжительный прием иммунодепрессантов, папилломавирус, вирус Эпштейна-Барр, работа на вредных производствах, требующая частых контактов с канцерогенными веществами, хронические вяло протекающие и часто рецидивирующие болезни носоглотки, а также ранее пройденная лучевая терапия или химиотерапия.

Врач-оториноларинголог Александр Гартунг:

Исходя из моего 20-летнего опыта работы, считаю курение одним из самых важных факторов в развитии рака глотки и гортани. На первой стадии болезнь протекает бессимптомно. Диаметр опухоли не более 2 сантиметров, злокачественный процесс поражает только слизистую оболочку миндалин. Выявить патологические изменения можно при осмотре. При раннем выявлении рака миндалин (на первой и второй стадиях) в большинстве случаев удается успешно справиться с болезнью. На третьей стадии выживаемость равняется 40-50 %, а на четвертой – не более 20 %.

Если вы долгое время чувствуете дискомфорт в области гортани, врачи рекомендуют не затягивать с посещением поликлиники.

Недавно в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения лор-врачи Областной больницы №4 получили в работу видеоэндоскопы для оториноларингологии. С его помощью можно распознавать патологии уха, носа, горла, образования гортани, что позволит врачам боле точно ставить диагнозы и своевременно назначить необходимое лечение.

Борьба с онкологическими заболеваниями, в том числе ранняя диагностика рака, являются одной из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение", напомнили в пресс-службе ОБ-4.