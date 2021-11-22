Почта России помогает тюменцам стать донорами костного мозга

Сорок кандидатов на включение в регистр доноров костного мозга получили от Почты России письма с наборами для взятия мазка и бесплатно отправили образец своего буккального эпителия в Национальный регистр доноров.

Стать потенциальным донором костного мозга может здоровый россиянин 18-45 лет. Для этого нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого ему придет по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки делается самостоятельно, затем палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань. Специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ, сообщили "Мегатюмень" в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Пересылка образца бесплатна для добровольца – ее оплатит Почта России. А типирование и включение данных потенциального донора в регистр профинансирует Русфонд.