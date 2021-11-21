Тюменцам напомнили, что петарды детям не игрушка

В Тюмени уже замечены подростки, взрывающие петарды. Специалисты напоминают, что с пиротехникой нужно обращаться с осторожностью и только под присмотром взрослых.

"Призываем родителей следить за своими детьми и ни в коем случае не допускать баловства с петардами. Нельзя кидать зажженную пиротехнику в животных и людей, под ноги, чтобы напугать кого-то или развеселить", – сказали корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" в региональном МЧС России.

Приобретать фейерверки и пиротехнику необходимо в специализированных магазинах и специальных секциях гипермаркетов. Упаковка должна быть целой, сухой, на ней иметь должны быть данные о производителе и сроке годности. Хранить фейерверки нужно в сухом, прохладном и недоступном для детей месте.