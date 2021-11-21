В Тюменской области реализуется несколько проектов по поддержке одиноких пенсионеров

В Тюменской области 334,7 тысячи пожилых людей, в том числе одиноко проживает 65 тысяч человек. Для их поддержки реализуется ряд социальных проектов.

Более 700 пожилых тюменцев ежегодно пользуются услугами "Стационара на дому", которые им оказывают социальные работники.

Проект "Приемная семья для пожилых и инвалидов" предусматривает проживание в семье ежегодно около 300 человек.

Реализуется также проект "Центр социально-психологических технологий для граждан с наличием когнитивных нарушений, в том числе деменции", благодаря которому в условиях дневного пребывания социальные услуги получают ежегодно более 700 человек.

В 2020 году Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров в России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства, сообщает ИА "Тюменская линия".