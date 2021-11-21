Служба проката техсредств реабилитации помогает тюменцам

Мобильная служба проката технических средств реабилитации работает в Тюменской областной организации инвалидов. С начала года ее услугами воспользовались более 250 человек, сообщает департамент соцразвития.

В прокат можно взять кресла-коляски для инвалидов, трости, опорные костыли, ходунки-опоры, функциональные механические кровати и другие средства реабилитации.

Для получения техсредств во временное пользование на период реабилитации и адаптации требуется собрать небольшой пакет документов, договор ВОИ заключает сроком до полугода, средства реабилитации до дома заказчика доставляет автомобиль службы проката.

Ознакомиться с перечнем техсредств, подать заявку можно на сайте http://shop.voi-72.ru или через Единый диспетчерский центр по тел. 8(958)2559186, 8(958)2559197, 8(3452) 56-89-40 (доб. 1), почта: tsr@voi-72.ru. Также можно обратиться в Мобильную службу по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84/2, Салон-магазин. Понедельник-пятница с 09.00 до 17.00. Мобильная служба проката ТСР работает в 26 пунктах выдачи в муниципальных образованиях Тюменской области. За получением услуги можно обратиться в местные организации ВОИ.