Голышмановская "Россияночка" обновила костюмы на грантовые деньги

Народный хор "Россияночка" на грант Правительства Тюменской области в 300 тысяч рублей пошил костюмы для выступлений.

Руководитель хора русской песни Ирина Ларионова отметила, что грант - отличный подарок на юбилейный день рождения коллектива. Помимо костюмов, на выигранные деньги приобрели ещё и сценическую обувь.

В следующем году, как только позволит эпидобстановка, хор планирует вступить с сольным концертом и продемонстрировать обновки на сцене в посёлке Голышманово, организовать гастроли по Голышмановскому округу и участвовать в новых конкурсах.

"Россияночка" - неоднократные лауреаты и дипломанты областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В 2017 году этому хору было присвоено звание народный любительский коллектив. В настоящее время в нём 16 человек. Это люди разных профессий и возрастов. В репертуаре коллектива лирические, плясовые, игровые, хороводные, русские народные, а также песни советских композиторов и местных авторов, пишет "Мегатюмень".