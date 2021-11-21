Голышмановская "Россияночка" обновила костюмы на грантовые деньги

Народный хор "Россияночка" на грант Правительства Тюменской области в 300 тысяч рублей пошил костюмы для выступлений.
Руководитель хора русской песни Ирина Ларионова отметила, что грант - отличный подарок на юбилейный день рождения коллектива. Помимо костюмов, на выигранные деньги приобрели ещё и сценическую обувь.
В следующем году, как только позволит эпидобстановка, хор планирует вступить с сольным концертом и продемонстрировать обновки на сцене в посёлке Голышманово, организовать гастроли по Голышмановскому округу и участвовать в новых конкурсах.
"Россияночка" - неоднократные лауреаты и дипломанты областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В 2017 году этому хору было присвоено звание народный любительский коллектив. В настоящее время в нём 16 человек. Это люди разных профессий и возрастов. В репертуаре коллектива лирические, плясовые, игровые, хороводные, русские народные, а также песни советских композиторов и местных авторов, пишет "Мегатюмень".
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