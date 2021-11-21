Тюменская "Точка опоры" помогает родителям учить и воспитывать детей

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Психолого-педагогическую, методическую и консультационную помощь родителям в воспитании детей Региональная служба психологической поддержки населения "Точка опоры" оказывает с 2019 года. По данным сайта, за два предыдущих года в рамках проекта оказано около 135 тысяч таких услуг.

Психологи, педагоги, логопеды и специалисты по социальной работе бесплатно помогают родителям разобраться в особенностях развития ребенка, способах взаимодействия с ним, как помочь адаптироваться в школьном коллективе, "пережить" переходный возраст, стать успешным и уверенным в себе и так далее. Консультации проводятся в разных форматах: очный прием, видеосвязь, консультация по Скайпу или телефону, отмечается на сайте проекта.

Проект реализует социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья". "В 2021 году "Точка опоры" получила грантовую поддержку Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" в виде субсидий из федерального бюджета", - пишет ИА "Тюменская линия".