Лечение в детской травматологии ОКБ-2 за год проходит около тысячи детей

Около тысячи юных тюменцев в год проходит лечение в детском травматолого-ортопедическом отделении Областной клинической больницы № 2.

В отделении с 1980 года лечат детей с тяжелыми травмами и патологиями опорно-двигательной системы. Нередки случаи тяжёлой политравмы после ДТП. Так, в конце октября в отделение попал 16-летний подросток с многочисленными переломами. "Поступил в больницу 31 октября, был обследован и осмотрен нейрохирургом, хирургом и травматологом. В понедельник по срочным показаниям выполнена операция на шейке правого бедра, через неделю – на левой голени. Пациент чувствует себя удовлетворительно", – рассказала лечащий врач Алёна Воробьёва. Подросток идёт на поправку, а в скором времени будет выписан из больницы.

В ОКБ№2 травматолого-ортопедическая помощь оказывается по нескольким направлениям: экстренное, амбулаторное и плановое, проводится диагностика, лечение болезней костно-мышечной системы, доброкачественных опухолевых поражений костей скелета и т.д. Возглавляет отделение детский врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Альберт Ишбулдин, сообщили в пресс-службе ОКБ-2.