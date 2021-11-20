Тюменец выиграл 500 тысяч рублей на патриотическом форуме

Подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи в рамках Всероссийского патриотического форума. Финансовую поддержку в полмиллиона рублей получил участник из Тюмени Георгий Крупин.

Тюменец представил проект "Фестиваль сельской молодежи Третье место". Он победил в номинации "Добровольчество" и получил грант в размере 500 000 рублей. Проект Георгия — это однодневный уличный молодежный фестиваль, который пройдет в поселке Боровский летом 2022 года. Организаторы мероприятия помогут молодежи интересно провести досуг, а творческим сельским коллективам расширить свою аудиторию. На фестивале выступят музыкальные группы и сольные исполнители, пройдут мастер-классы, выставки и лекции.

"Идея проекта родилась после опроса молодежи поселка: 74% опрошенных жителей Боровского предпочтут провести свое время в Тюмени из-за более разнообразного досуга. Также я выяснил, что в Боровском много молодых талантов, которым не хватает аудитории. Тогда я решил объединить эти две темы и организовать в поселке фестиваль для молодёжи, чтобы запустить позитивные изменения культурной жизни, — рассказал Георгий Moi-portal.ru.

Среди всех заявок на форуме выбрали 78 лучших проектов по 9 номинациям конкурса. Эти проекты получили грантовую поддержку на сумму более 39 млн. рублей. Минимальный размер гранта составил 49 000 рублей, максимальный — 1,5 млн. рублей.