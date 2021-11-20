Невролог: рукоделие развивает мозг

Мастер-классы для тех, кто не может выйти из дома, в Тюмени проводят прямо в квартирах.

Развитие мелкой моторики неврологи считают хорошим способом стимулировать отдельные зоны мозга. В первую очередь, для детей.

"Наши пальчики тесно связаны с зоной, отвечающей за движения и умственные способности. Когда человек занимается мелким трудом, он развивает моторную кору и зоны мозга, отвечающие за речь и внимание, за память, за восприятие мира", - рассказала невролог Олеся Прилепская.

Взрослым особенно полезно заниматься бисероплетением, ткачеством, вышивкой, вязанием. Тем более, отмечает мастер Тюменского дома ремесел Наталья Мирошниченко, рукоделие позволяет отдохнуть после рабочего дня.

"После рабочего дня, когда ты опустошен и садишься чем-то заниматься, ты отдыхаешь. Это снятие стресса", - рассказала “Вслух.ру” мастерица.

С медицинской точки зрения рукоделием не помешает заниматься людям в возрасте.

"В 2019 году закончили крупное исследование, которое доказало, что если пожилым людям давать упражнения на мелкую моторику, это профилактирует деменцию: снижение памяти, внимания и возрастных изменений мозга, профилактирует и серьезные заболевания: болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, расстройства речи у пациентов с инсультом", - пояснила невролог Олеся Прилепская.

Для одиноких пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья в пандемию добровольцы проводят мастер-классы на дому. В рамках проекта "Добро рядом 2.0" серебряные волонтеры обучают тюменцев декупажу, бисероплетению и другим видам рукоделия.