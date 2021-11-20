Более 12 тысяч тюменцев с инвалидностью и ОВЗ пользуются соцуслугами

Ежегодно в Тюменской области социальные услуги получают более 12 тыс. людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Действующая в регионе сеть организаций социального обслуживания позволяет оказывать своевременную и качественную социальную и реабилитационную помощь, пишет ИА "Тюменская линия".

Один значимых проектов в региона - "Реабилитационный центр на дому". Он предполагает проведение комплекса реабилитационных мероприятий для маломобильных граждан, детей с инвалидностью, а также для тех, кто перенес травму или инсульт и утратил способность к передвижению. С этими людьми на дому занимается мультидисциплинарная бригада специалистов, в том числе логопед, психолог, специалист по физкультуре, массажист и реабилитолог.

Также реализуется федеральный проект "Единая страна – доступная среда". Он направлен на вовлечение инвалидов в общественную жизнь, формирование в обществе максимально толерантного отношения к людям с инвалидностью и их семьям, и в обеспечении их всем необходимым – от средств на жизнь в виде пенсий, субсидий и социальной поддержки до необходимого количества нужной им информации по всем интересующим их вопросам.