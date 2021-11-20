"КиберСкрепка" объединила школьников Тобольска и Ишима

В течение двух недель 250 школьников из Тобольска и Ишима участвовали в интерактивах, делились любимыми книгами и фильмами, готовили с родителями любимые блюда и создавали мемы про школьные будни на онлайн-челлендже "КиберСкрепка".

Задания разного уровня сложности ребята получали в чат-боте "ВКонтакте", за выполнение начислялись баллы, которые можно было обменять на брендированные толстовки, футболки, шапки, перчатки, шопперы, термокружки, пеналы, попсокеты и сладкие боксы.

Среди прошедших более 30% челленджа разыграли беспроводные наушники AirPods. Победителем стала 13-летняя школьница из Тобольска Анна Ваганова, пишет "Мегатюмень".

Онлайн-игра "КиберСкрепка" рассчитана на учеников 7-9 классов, это совместный проект мультицентров "Моя территория" в Тобольске и Ишиме.