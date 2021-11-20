Депутаты поддержали идею о внесении имени Натальи Осинцевой в Книгу Почета Тюмени

Депутаты Тюменской городской думы поддержали инициативу общественников о внесении имени Натальи Осинцевой в Книгу Почета города Тюмени посмертно. Вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Кандидатуру Натальи Иосифовны Осинцевой выдвинул Тюменский некоммерческий благотворительный фонд "Комсомольское братство". Она заслуженный работник торговли РФ, почетный работник сферы обслуживания Тюменской области. 46 лет она проработала в тюменском ЦУМе, пройдя от продавца до руководящего поста. Наталья Осинцева была членом Торгово-промышленной палаты Тюменской области, членом общественной палаты региона.

"Бывают люди, без которых чувствуешь пустоту. Осинцева Наталья такая. Она человек, который своим добром, своим поведением, своей красотой - и женской, и человеческой, воодушевляла коллектив на хорошую работу. Конечно же, мы будем просить Тюменскую городскую думу поддержать решение нашей комиссии. Она заслуживает этого, и самое главное - этого желает коллектив, а для нас мнение жителей города очень важно", - подчеркнул председатель постоянной комиссии Степан Киричук.

Знак "За волонтерство и милосердие" за безвозмездную добровольческую деятельность в ноябре предлагается вручить представителю ТОС Нине Перминовой, которая уже 22 года активно содействует горожанам в решении их вопросов, и руководителю профсоюзного объединения "Учитель" Марине Бобровой, она помогает пятидесяти ветеранам педагогического труда, среди которых есть маломобильные и лежачие больные.

О награждении Перминовой ходатайствует Палата представителей органов ТОС Тюмени, Боброву предлагает поощрить городской Профсоюз работников народного образования и науки Решение о поощрении представленных кандидатур будет принято на заседании Тюменской городской думы 25 ноября.