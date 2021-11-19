В Тюмени ежедневно госпитализируют более 20 беременных, заразившихся коронавирусом

Ежедневно в тюменский моноинфекционный госпиталь для беременных в областной перинатальный центр поступают от 20 до 30 женщин с диагнозом COVID-19. Более половины из них – со средней и тяжелой формами заболевания.

За время пандемии в Тюменской области переболели COVID-19 около 4 тысяч беременных. Об этом рассказала начальник отдела детства и службы родовспоможения регионального департамента здравоохранения Елена Дедюкина.

"Начиная с третьей волны пандемии, есть случаи заболевания беременных в очень тяжелой форме. На сегодня в реанимации 7 беременных женщин, на ИВЛ - 1", - сообщила она.

Беременным даже с легкими признаками ОРВИ необходимо без промедления обращаться к врачу. Анализ на COVID-19 у них берут в первый день. При осложнениях госпитализируют.

С 22-й недели беременности женщинам разрешена вакцинация препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), до этого периода положен медотвод. Это касается и тех, кто находится в группах риска - имеющих ожирение, сахарный диабет, бронхиальную астму и другие заболевания.

Женщины, желающие поставить прививку, могут проконсультироваться о наличии показаний к вакцинации у своего акушера-гинеколога.

Отметим, что с начала 2021 года в Тюменской области от женщин, у которых на момент родов был диагностирован коронавирус, родились 416 детей, за весь период пандемии - 490 детей.