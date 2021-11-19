Дети и одинокие пенсионеры уже написали 1 200 заявок на Елку желаний

Тюмень в третий раз проводит благотворительную акцию "Елка желаний". Семьсот детей из многодетных, малообеспеченных семей уже сообщили о том, какие подарки их хочется получить на Новый год. Об этом же сообщили около 500 пожилых одиноких людей.

С 1 декабря Елки желаний будут установлены в магазинах "Пятерочка", "Окей", "Леруа Мерлен", сети фитнес-клубов и нескольких отделениях Сбера. Дедом Морозом может стать любой. Для этого нужно снять с елки открытку, приобрести указанный подарок и передать на стойку или продавцу вместе с открыткой.

По словам организаторов, приобретение подарков не потребует больших затрат: лети обычно мечтают о машинках, книжках, красках, куклах, пенсионерам важно само внимание.

Новости акции, набор волонтеров для вручения подарков и отчеты публикуются в официальной группе Ёлка желаний -Тюмень 2022