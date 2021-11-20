Тюменские старшеклассники примут участие в юридической олимпиаде

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Олимпиада для старшеклассников "Абсолютное право" пройдет в Тюменской области 23 и 24 ноября. Ее участниками станут учащиеся 8-11 классов школ региона. Попробовать свои силы могут все желающие.

Задания олимпиады основаны на реальных ситуациях, которые происходят каждый день. Работа будет состоять из 10 тестовых заданий и большого кейса. Причем ситуации в кейсе взяты из реальной жизни. Участники попробуют себя в роли юристов-консультантов и посоветуют героям задач лучшее решение их проблемы.

"Главная цель олимпиады - не проверить знания, а скорее научить гибким навыкам через призму права. Мы стараемся делать задания такими, чтобы через них можно было познакомиться с законами и развить критическое мышление, аналитические способности, навыки в области работы с большими данными. Олимпиада будет больше образовательной, нежели соревновательной", - рассказал руководитель проекта "Абсолютное право", и.о. председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме Алексей Ларионов корреспонденту ИА "Тюменская линия".

Рассылку с заданиями участники олимпиады получат 23 ноября в 00:01 и у них будет 48 часов для их решения. К 23:59 24 ноября потребуется отправить решения, итоги подведут 30 ноября. Победителей будут определять среди учащихся 8-9 и 10-11 классов. Лучшие получат приглашение на зимнюю школу с экспертами в области права, а также призы и подарки, отметил организатор.

Олимпиада "Абсолютное право проходит в Тюменской области с 2018 года. Весной 2021 года авторы проекта выиграли президентский грант в размере 490 тысяч рублей на реализацию. Признана лучшим проектом в направлении "Образование и интеллект" по версии проекта япосещаю.рф за 2018-2021 годы.

Зарегистрироваться на участие можно до 22 ноября включительно здесь.