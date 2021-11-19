Тюменские медсестры разрабатывают для пациентов индивидуальные треки по восстановлению

В Медгороде внедрили в работу модель "Fast Track" для лучшего восстановления пациентов, разработчиками проекта стали старшие медсёстры хирургических отделений Валерия Ткачук, Ольга Тарелкина, Ирина Кузьмина, Наталья Плесовских.

Сестринская модель "Fast Track" направлена на обучение пациентов навыкам ухода в послеоперационном периоде и внедрена в гинекологическом, хирургическом отделениях, а также в онкологическом отделении №1 и №2.

Работа с пациентом проводится на всех этапах лечения в стационаре, программа составляется индивидуально, в зависимости от потребностей, и состоит из четырёх блоков. В первый день госпитализации пациента знакомят с основами правильного питания, диетических рекомендаций с учётом заболевания. После операции проводится занятие по ограничительным правилам физической активности и обучение безопасным движениям после хирургического вмешательства. Третьим этапом пациента обучают уходу за послеоперационной раной и заместительными протезами и правилам перевязки. на четвёртом проверка, насколько пациент освоил материал и может ли сам выполнять предписанные рекомендации. После выписки медицинские сёстры также готовы поддерживать пациента, он может позвонить на пост медсестры своего отделения и задать вопрос.

Главная медицинская сестра Медицинского города Елена Тарасова рассказала, что после операции пациент в стационаре получает качественный уход и помощь в выполнении необходимых медицинских рекомендаций, перевязки. После выписки пациенту и его родственникам приходится выполнять все предписания самим - нередко возникают стресс, паника, непонимание, вызванные отсутствием необходимых знаний и алгоритмов, в том числе и по уходу за собой в новых для них постоперационных условиях.

"Это могло приводить к нежелательным осложнениям и даже к снижению эффективности проводимого лечения. Мы решили попробовать изменить эту ситуацию и в самом доступном для понимания формате проводить с пациентами работу по быстрой адаптации к постоперационным условиям", – пояснила Елена Тарасова.

Нововведение показало свою эффективность: уровень знаний пациентов стационара о правильном питании, об уходе и физической активности после хирургического вмешательства вырос, а количество осложнений сократилось, отмечают в МКМЦ "Медицинский город".