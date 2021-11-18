В голышмановской больнице обновили реанимационное оборудование

Голышмановская областная больница №11 с начала 2021 года получила 64 единицы реанимационного оборудования, в том числе три автоматических наружных дефибриллятора, которые используются при реанимации пациентов с внезапной остановкой сердца.

"В большинстве случаев причинами внезапной остановки сердца являются нарушения сердечного ритма (желудочковые тахиаритмии). Важное, порой решающее значение для спасения жизни больного в этих случаях уверенно доказала концепция ранней дефибрилляции, способствующая повышению выживаемости у пациентов с внезапной остановкой сердца. Это и есть основное показание к применению автоматического наружного дефибриллятора. Закупленное оборудование уже распределено по филиалам нашей больницы", - сообщил главврач Алексей Белов.

"Два аппарата были переданы в филиал №1, расположенный в с. Юргинское, их поместили в палате реанимации и интенсивной терапии и в операционном блоке, — рассказала главная медицинская сестра ОБ №11 Екатерина Юрьевна Никульникова. — Еще один дефибриллятор дополнил собой уже имеющееся оборудование терапевтического отделения больницы в р.п. Голышманово. Приборы готовы к использованию, и сотрудники больницы при необходимости могут ими воспользоваться для оказания помощи пациенту.

Дефибрилляторы, поступившие в ОБ №11, оснащены максимально удобной системой помощи медику, которая производит световые, голосовые и текстовые подсказки, обеспечивая оптимальные условия для правильного распознавания и выполнения команд. Важную роль играет способность приборов отслеживать сердечный ритм, анализировать его стабильность и другие параметры. На основе полученной информации о состоянии пациента в режиме реального времени устройство определяет потребность в дефибрилляции.

Благодаря небольшим габаритам и малому весу прибор удобно использовать в экстренных ситуациях не только в условиях стационара, но и в так называемых полевых условиях (в машине скорой помощи, в реанимобиле и др.)

Главный врач ОБ №11 отметил, что реанимационные действия требуют от врачей быстрой и качественной работы.

"Уровень оказания медицинской помощи зависит, в том числе, и от состояния оборудования, – добавил Алексей Владимирович. – Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" стало возможным оснащение больницы реанимационными аппаратами, соответствующими современным стандартам".

Современная техника была приобретена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона на 2021-2025 годы.