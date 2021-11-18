Тюменский филармонический оркестр в ноябре выступит в Салехарде, Москве и Санкт-Петербурге

У Тюменского филармонического оркестра начался гастрольный тур с необычной логистикой. Сначала вместе с народным артистом РФ Денисом Мацуевым оркестр выступит в столице Ямала - Салехарде, затем его ждут в именитых залах Москвы (Зарядье) и Санкт – Петербурга (КЗ Мариинского театра). Это первые гастроли оркестра под управлением главного дирижёра и художественного руководителя - заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств России Алексея Карабанова.
Гастроли в Салехард – это совместное выступление с Денисом Мацуевым, ТФО пригласили аккомпанировать на его фестивале. А вот в Москве и Санкт-Петербурге оркестр выступит с другими программами. 19 ноября в Москве Тюменский филармонический оркестр представит произведение Брамса. В Концертном зале Мариинского театра – Бетховена.
Алексей Карабанов:
У нас программа…если не амбициозная, то достаточно серьёзная. Мы взяли Бетховена, 3-ю симфонию, это такая классика, которая очень показательная. Вроде и традиционная, но непростая: есть "версии", есть традиции, есть разные взгляды. И тут важно показать какой "версии" придерживаемся мы, какого стиля. Также с Чайковским, с "Франческой". Это пьеса, которая во времена Е.А.Мравинского (Мравинский Е.А. – дирижёр, пианист) в Петербурге была одной из самых любимых. Мне один музыкант сказал: надо очень смелым человеком быть, чтобы исполнять произведения из репертуара Мравинского в филармонии! Хотя у нас и не очень большой оркестр. Для Бетховена как раз, а для "Франчески" немного маловат, но, тем не менее, мы постараемся донести то, что хотим. Вот здесь мы играем венскую классику в венском стиле, а здесь – петербургскую классику по-петербургски, вот это мне хочется показать. И если нам это удастся, то я буду счастлив.
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