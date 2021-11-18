Тюменский филармонический оркестр в ноябре выступит в Салехарде, Москве и Санкт-Петербурге

У Тюменского филармонического оркестра начался гастрольный тур с необычной логистикой. Сначала вместе с народным артистом РФ Денисом Мацуевым оркестр выступит в столице Ямала - Салехарде, затем его ждут в именитых залах Москвы (Зарядье) и Санкт – Петербурга (КЗ Мариинского театра). Это первые гастроли оркестра под управлением главного дирижёра и художественного руководителя - заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств России Алексея Карабанова.

Гастроли в Салехард – это совместное выступление с Денисом Мацуевым, ТФО пригласили аккомпанировать на его фестивале. А вот в Москве и Санкт-Петербурге оркестр выступит с другими программами. 19 ноября в Москве Тюменский филармонический оркестр представит произведение Брамса. В Концертном зале Мариинского театра – Бетховена.

Алексей Карабанов: