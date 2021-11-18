Люди с QR-кодами могут не соблюдать изоляцию после контакта с covid-больными

С 17 ноября прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие коронавирусом граждане в течение последних шести месяцев полгода не подлежат двухнедельной изоляции в случае контакта с заболевшим COVID-19. Но только если у них нет симптомов заболевания, cообщает Роспотребнадзор.

Изменения отражены в постановлении от 09.11.2021 №29 О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Остальные при контакте с больным должны находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления - в случае развития заболевания.