Среди тюменцев снижается заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за прошлую неделю снизилась на 10% по сравнению с предыдущей неделей, но еще на 19% выше недельного эпидпорога. Среди детей 7-14 лет заболеваемость снизилась на 26%.

На прошлой неделе зарегистрировано 5 вирусов гриппа А (H3N2) и вирусы негриппозной этиологии.

Роспотребнадзор напоминает о важности прививок от гриппа. Вакцинацию прошли более 556 тысяч человек (36% от всего населения, 60% от плана), в том числе более 183 тысяч детей (70% от плана). "Если вы еще не вакцинировались, еще не поздно это сделать. Поставить прививку можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации", - напоминают в РПН.