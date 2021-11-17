Распечатать QR-коды тюменцы могут в центрах вакцинации

Волонтеры помогут тюменцам распечатать сертификат о прививке от COVID-19 и QR-код в центрах вакцинации сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Распечатать сертификат о прививке от коронавируса и QR-код землякам помогут в центрах вакцинации. Мы открываем там консультационные пункты. Волонтеры ответят на вопросы, которые возникают у жителей в связи с получением QR-кода. Особенно такая помощь нужна нашим родителям, бабушкам и дедушкам", - написал глава региона.

С 18 ноября волонтеры начнут работу во всех 11 центрах вакцинации в Тюмени:

1. Легкоатлетический манеж (Луначарского, 12),

2. Тюменская ярмарка (ул. Севастопольская, 12),

3. ГАУ ТО ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1),

4. АНО "Футбол-Хоккей" стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22),

5. МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140А),

6. ГАУ ДО ТО "Пионер" (ул.Челюскинцев, 46),

7. ДК "Железнодорожников" (ул. Первомайская, 55),

8. МАУ СШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2Б),

9. МАУ ДО ЦРТДиЮ "Грант" (ул. Профсоюзная, 52),

10 МАУ СШ №1 Центр спортивной гимнастики (ул.Ватутина,1),

11. МАУ СШ "Тура" (ул. Кедровая,125Б/127А).

В муниципальных образованиях в пунктах вакцинации волонтеры-консультанты появятся до конца недели.