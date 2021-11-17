Ишимские медики спасли 48 недоношенных младенцев с начала года

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За десять месяцев 2021 года через отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных в Ишиме прошло 48 недоношенных малышей: 29 девочек и 19 мальчиков. Самым маленьким был малыш весом чуть более 900 граммов.

Сегодня Международный день недоношенных детей - рожденных на сроке до 260 дней или ранее 37 недель и весом менее 2500 кг. В результате недоношенности их органы не развиваются должным образом, и это чаще всего приводит к развитию патологических состояний, которые в большом проценте случаев заканчиваются развитием инвалидизирующих состояний и требуют особого ухода.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) перинатального центра Областной больницы №4 (г. Ишим) есть квалифицированный медицинский персонал и все условия для их стабилизации и транспортировки с целью выхаживания в областной перинатальный центр. Сразу после рождения их помещают в кювезы – аппараты для проведения респираторной поддержки и с поддержанием оптимальной температуры и влажности, это помогает воссоздать для малыша условия, близкие к внутриутробным. Эти дети выживают благодаря интубации, питанию через зонд и регулярному наблюдению.

"Мы накапливаем с каждым годом все больше опыта и знаний, – рассказывает заведующая ОРИТН Людмила Белоногова. – Даже если предположить, что для спасения ребенка брошены максимальные усилия врачей, подключена вся необходимая аппаратура, шанс, что он выкарабкается, не может быть стопроцентным. У недоношенных детишек есть кризисные дни. Это третьи, пятые и седьмые сутки. Дни, когда "крошки" могут не справиться. У такого младенца могут не заработать почки, желудочно-кишечный тракт, сердце и другие органы. Это очень-очень сложная, ювелирная работа всего медицинского персонала".

Общаясь с родителями своих выписанных пациентов, врачи ОРИТН отмечают, что сегодня недоношенные дети развиваются лучше, есть небольшое отставание, но они нагоняют своих сверстников. У этих детей нет уже тех возможных пороков развития, которые, к сожалению, обязательно возникли бы в прошлые годы. И это стало возможным благодаря опыту, накоплению знаний о том, какую помощь необходимо оказать в первые минуты и дни жизни недоношенного ребенка. Шанс на полноценную жизнь есть у каждого, даже самого безнадежного, на первый взгляд, ребенка.