Будущих педиатров проверили на соответствие профстандартам

76 выпускников педиатрических факультетов медвузов, 2 из которых из других стран – Киргизии и Казахстана, прошли первичную аккредитацию в Тюменском государственном медуниверситете. Процедура обязательная и является допуском к работе: право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в нашей стране имеют лишь лица, не только получившие образование в соответствии с федеральными государственными стандартами, но и имеющие при этом свидетельство об аккредитации специалиста, сообщили в пресс-службе ОКБ-1.

Проверку профессиональной состоятельности выпускников педиатрического факультета осуществляла независимая комиссия из 14 человек, в состав которой вошли специалисты Областной клинической больницы №1.

"Аккредитация включает три этапа: тестирование, оценку практических навыков и решение ситуационных задач. После успешного прохождения всех испытаний специалисту выдается свидетельство об аккредитации, которое дает ему право осуществлять самостоятельную врачебную деятельность", – рассказала председатель аккредитационной комиссии, начальник педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Горохова.

Экзамен проходил насколько дней на пяти станциях: базовый реанимационный комплекс, физикальное обследование ребенка, экстренная медицинская помощь, неотложная медицинская помощь, профилактический осмотр ребенка. На каждой станции необходимо было выполнить задание. С помощью аудио- и видеозаписи фиксировались действия и комментарии всех участников процесса.

Декан педиатрического факультета Тюменского государственного медицинского университета Сергей Сахаров отметил, что в последние пять лет прием на педиатрический факультет увеличился на 15 %. В этом году на первый курс поступило около 200 человек.