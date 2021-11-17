Деду Морозу очень нужны помощники

В Тюмени в третий раз стартует проект "Ёлка желаний", для его реализации Деду Морозу нужны волонтеры и автоволонтеры.

"Опыт в таких делах необязателен – мы всему научим в академии Деда Мороза на курсах настоящих волшебников, которые состоятся 10 декабря в 18:00 в "Конторе пароходства". Гарантируем, что вы получите массу позитивных впечатлений и зарядитесь оптимизмом на целый год! Многие наши волшебники участвуют в акции уже не один год. Присоединяйтесь! Примерьте костюм Деда Мороза, возьмите мешок с подарками и сделайте мир вокруг ярче и красочнее!", - призывают организаторы проекта.

За два года в рамках акции вручено 2567 подарков, участвуют более 130 торговых центров и несколько отделений сети "Драйв фитнес". Список партнёров постоянно расширяется. За одну акцию волонтеры проекта проезжают больше 1500 км и тратят больше 500 л бензина.

Общий вес подарков, собранных в прошлом году, составил больше 1 тонны. За два прошлых года подарки получили 1700 детей из 420 многодетных семей. Дед Мороз поздравил 867 ветеранов. 23 спонсора перечислили средства нам на счет для покупки подарков. В акциях приняли участие 45 волонтеров.

Организаторы проекта - Тюменское региональное отделение "Бессмертный полк России" и областной совет ветеранов. "Мы верим, что и в этом году все загаданные желания обязательно у всех исполнятся. Мы приглашаем всех участвовать в самом добром, волшебном и душевном проекте — "Елка желаний". Пишите нам! Приходите к нам! Мы ждём вас!", - говорят в областном совете ветеранов.

Связаться с организаторами можно по адресу: ул. Советская д.61., оф. 725, телефон: (3452) 426-306, моб. +7 (912) 925 28-23, e-mail: gvalueva@bk.ru – Галина Серафимовна, моб. + 7 (932) 471-82-00 – Мария Владимировна.