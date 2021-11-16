Росгвардейцы провели для тюменских кадет День призывника

Военнослужащие по призыву кинологического центра Уральского округа Росгвардии присоединились к военно-патриотической акции "День призывника", которая проводится в России ежегодно 15 ноября.

Защитники Отечества совместно с пресс-службой Управления Росгвардии по Тюменской области подготовили видеоролик для кадет специализированной профильной группы Росгвардии "Монолит", учащихся гимназии № 16 Тюмени, которые сейчас находятся на дистанционном обучении.

Росгвардейцы рассказали тюменцам призывного и допризывного возраста о службе, военных специальностях, буднях воинской части, об увлечениях и поздравили всех с праздником.

Так, рядовой Андрей Сабуров сообщил о работе со служебными собаками и боевой, огневой, тактической подготовке солдат. А рядовой Дмитрий Суханов рассказал, что в свободное от службы время солдаты читают книги в библиотеке, изучают историю войск национальной гвардии Российской Федерации, проводим разные культурно-тематические и памятные мероприятия, а еще занимаются физподготовкой в спортивном уголке.

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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области.