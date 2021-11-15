Выставка о децентрализации открылась в Тюмени

Фото - пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

В мультицентре "Контора пароходства" открылась выставка "От центра к центру", созданная вместе с центром слияния современных искусств MAKARONKA из Ростова-на-Дону. 16 ноября художники готовы бесплатно провести экскурсию и рассказать, какой смысл они "зашили" в свои работы.

"Децентрализация – актуальное направление в разных сферах, в том числе и в искусстве. Региональными создателями интересуются кураторы крупных выставок современного арта, и мы тоже хотим показать их особый подход к творчеству", — сообщила руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

На выставке "От центра к центру" представлены работы девяти молодых художников и арт-групп из Тюмени и Ростова-на-Дону. Среди экспонатов есть как классическая живопись, так и видеоарты и инсталляции с городскими артефактами.

Тюменцы создали новые работы специально для выставки в "Конторе пароходства", художники из Ростова-на-Дону предоставили готовые из существующих коллекций. Кураторами экспозии стали тюменка Александра Жернова из Тюмени и Лейли Асланова из Ростова-на-Дону.

Выставку "От центра к центру" можно посетить до 10 декабря с 11:00 до 21:00 в мультицентре "Контора пароходства". Вход в обычные дни — 250 рублей. Билет можно приобрести у администратора в мультицентре.