Тюменских срочников поздравили с окончанием службы в армии

В Тюменском кинологическом центре Уральского округа Росгвардии торжественно проводили военнослужащих по призыву, уволенных в запас. Меропроиятие прошло в рамках ведомственной военно-патриотической акции "В память о службе в Росгвардии".

В торжественной обстановке военнослужащие получили военные билеты, служебные характеристики, рекомендации для поступления в вузы, благодарственные письма родителям, памятные фотографии и подарки.

С поздравлением и напутствием к росгвардейцам обратился начальник центра полковник Олег Хохлов. Он поблагодарил всех за успешную службу, старание в изучении военного дела, и пожелал удачи, крепкого здоровья, благополучия и реализации намеченных планов. В ответ военнослужащие выразили командованию, офицерам и всему личному составу центра признательность за полученные умения и навыки, заботу и профессиональный подход к каждому, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

"Служить или нет – никогда не вставал этот вопрос. Я со школьной скамьи знал, что настанет время и пойду в армию. Для меня, как и для всех моих сослуживцев, кинологический центр стал родным домом, а командиры и наставники всегда оказывали помощь и поддержку. Всегда чувствовал надёжное плечо сослуживцев. Я очень всем благодарен за это. Самое главное для меня то, что выполняя свой воинский долг, я смог заниматься своим любимым делом и совершенствовать свои компьютерные знания. Я до армии поступил в институт на заочное отделение по специальности программист, а в центре в мои обязанности входила работа на компьютере. В последний месяц службы смог решить вопрос с устройством на работу после увольнения в запас. Режим, воинский коллектив и регулярные занятия дисциплинировали нас, сделали более мужественными и ответственными. Год прошёл быстро, продуктивно и интересно. Телефонная связь с родными была регулярной, всегда чувствовал их любовь и поддержку, не смотря на расстояние", - поделился своими воспоминаниями о службе участник акции рядовой Бороздин из города Верхняя Пышма Свердловской области.