Тюменцы претендуют на получение Всероссийской премии "Время молодых"

Фото организатором премии «Время молодых»

Двое победителей конкурса проектов "Моя идея" 2021 года из Тюмени претендуют на получение Всероссийской премии "Время молодых". До 15 ноября номинантам предстоит составить творческие коллажи, на которых будут отражены их собственные взгляды на себя как на личность.

В этом году представлены восемь номинаций для разных категорий участников. По итогам зрительского голосования и оценкам экспертного жюри будут определены обладатели премии.

Участниками предстоящего события станут лидеры тюменских сообществ: Максим Бойко из Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Валерия Николашкина из общественного движения "Волонтеры-медики". Их проекты помогают усвоить правила поведения в чрезвычайных ситуациях и основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, пишет Moi-portal.ru.

"Когда инициативы, которым ты помог реализоваться, выходят на новый уровень — это всегда огромная гордость. Сообщества-победители конкурса проектов "Моя идея" не дают этой тенденции сбавлять обороты. Будем следить за тюменскими участниками и поддерживать их своими голосами", — отметила руководитель мультицентра в Тюмени Ирина Мустыгина.