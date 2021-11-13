Кинологи дают советы тюменским собаководам по выбору ошейников

Специалисты Российской кинологической Федерации призывают тюменцев не использовать электрические и строгие ошейники при дрессировке. По мнению экспертов, в неопытных руках такая амуниция может принести вред питомцу.

Электронный ошейник может воздействовать на собаку током, спреем или ультразвуком. Строгий ошейник снабжен шипами, расположенными по периметру. Если собака начинает тянуть, то чувствует боль. Оба вида амуниции используют для коррекции нежелательного поведения. Но кинологи уверены, что так животные начинают ассоциировать некоторое свои действия, а иногда и самого хозяина – с болью.

Специалисты по дрессировке предупреждают, что использование таких ошейников вызывает у собаки стресс, а иногда и физическое недомогание. Их категорически нельзя применять к псам с проблемами с сердцем и эпилепсией.

"Эффект от таких методов воспитания может быть недолгим. Со временем питомец привыкнет к постоянному болевому ощущению, ошейник перестанет оказывать видимое воздействие, команда останется невыученной, собака – запуганной", – отмечают специалисты в Российской кинологической федерации, где подобная система дрессировки запрещена. А в Европе за использование подобной амуниции можно получить штраф.

Тюменский собаковод Екатерина поделилась своим опытом: после переезда в квартиру на первый этаж пес начал лаять на любой звук, доставляя много неудобств как хозяевам, так и соседям. Решили применить электрический ошейник. Тюменка сначала попробовала его на себе: удар током был несильным, но внезапным. При этом ошейник пищал при первых двух "гавках", а бил током только на третий раз.

"Мой пес быстро понял систему, и уже скоро гавкал по два раза, а потом перестал это делать совсем", – подвела итог владелица животного. Однако другие владельцы собак признали электрические и строгие ошейники не только малоэффективным, но и попросту жестоким способом воспитания питомцев, пишет "Тюменская область сегодня".