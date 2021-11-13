Тюменских педагогов зовут в театральную лабораторию

Лаборатория по театральной педагогике будет работать с 15 по 22 ноября в МТЦ "Космос". К участию приглашают тюменских педагогов, для них подготовили тренинги, обсуждение спектаклей, обратную связь от экспертов. Программа пройдет офлайн, желающим нужно заполнить заявку.

В основе лаборатории лежит методика театроведа, кандидата искусствоведения, преподавателя с 40-летним стажем Александры Никитиной. Это особый вид образовательной практики, в которой уроки проводятся с помощью театральных инструментов, игр и импровизации. Экспертами выступят ученики Никитиной, режиссеры, театральные педагоги, студенты-магистранты ГИТИСа, ЦИМа и Инклюзиона "Социальный театр" Аня Мухамедзянова и Алексей Ракульцев.

На лаборатории эксперты поделятся с педагогами методикой обсуждения спектаклей с людьми разных возрастов. За неделю они проведут тренинги, обсудят, как взрослые и дети воспринимают искусство через игру, а также организуют обсуждение, пишет "Мегатюмень".

"Александра Борисовна Никитина говорит о театральной педагогике и социоигровом методе в самых разных направленностях, в том числе во взаимодействии театр-зритель, родитель-юный зритель, педагог-ученик. Наша же лаборатория будет по большей части про театр, хоть мы и будем говорить про событийность в образовании. Конечно, мы рассчитываем, что участниками будут в первую очередь театральные педагоги, руководители театральных коллективов. Но мы ждем и тех, кому просто интересен театр", – сообщил Алексей Ракульцев.

Для посещения лаборатории нужно будет предъявить паспорт и QR-код на сертификат профилактической прививки от COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19.