Тюменцы и депутаты гордумы задали важные для всех вопросы на публичных слушаниях по бюджету города

Заместитель председателя Тюменской гордумы Дмитрий Осипов и председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Иван Романчук вместе с горожанами приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета города на 2022 и плановые 2023-2024 годы.

Слушания проводятся для учета мнения населения и в целях обеспечения принципа открытости власти перед рассмотрением проекта главного финансового документа муниципального образования на заседании думы.

В своих выступлениях тюменцы говорили преимущественно о проблемах благоустройства. Жители микрорайонов с коттеджной застройкой указывали на отсутствие дорог и тротуаров, горожане, живущие в центре, сигнализировали о нехватке парковочных мест во дворах и просили оборудовать стоянки рядом с жилыми домами.

Иван Романчук убежден, что тюменцам важно активно участвовать в обсуждении главного финансового документа Тюмени. "Комфортная городская среда, меры социальной поддержки, образование подрастающего поколения – все эти вопросы относятся к жизнедеятельности человека, и принять участие в публичных слушаниях – долг каждого жителя, радеющего за развитие и процветание своего города", – поделился мнением депутат.

Тюменцы предлагали городским властям усилить уход за зелеными насаждениями и контроль за несанкционированными свалками, привести в порядок спортивные сооружения, расположенные в жилых районах и на территории общеобразовательных учреждений. В частности, прозвучали вопросы о дальнейшей судьбе снесенного хоккейного корта на Гнаровской, 8 и стадиона школы № 89. Представители администрации города сообщили, что благоустройство этих объектов предусмотрено в проекте бюджета 2022 года.

Жителей областного центра впечатлили размер расходов, которые заложены в бюджете на развитие человеческого капитала и создание комфортной городской среды. Постоянные участники публичных слушаний отметили наличие в проекте бюджета социально значимых расходных обязательств – выплат на съем жилья людям, чьи квартиры находятся в зоне ЧС, и оборудование общего имущества многоквартирных домов устройствами для обеспечения доступной среды.

Дмитрий Осипов заверил земляков, что ни один вопрос, озвученный горожанами, не останется без внимания. "Жители всегда говорят о наболевшем. Многие вопросы удастся решить в ходе исполнения бюджета в 2022 году, другие же будут учитываться в плановом периоде 2023-2024 годов. Проект бюджета, который мы обсуждаем, детально проработан. Это те наказы, обращения жителей и сигналы с мест, которые ранее поступали депутатам, в администрацию и поднимались в том числе на публичных слушаниях в предыдущие годы", - напомнил Дмитрий Осипов.

Большинством голосов проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов одобрен на публичных слушаниях. Рассмотрение депутатами главного финансового документа и принятие по нему решения состоится 25 ноября на двадцать девятом заседании Тюменской гордумы.