Военные хирурги учат работать тюменских медиков

Фотот пресс-службы ОКБ2

Специалисты ОКБ №2 осваивают курс Военно-медицинской академии по приёму пострадавших. Обучение по программе "СМАРТ Курс по приёму пострадавших" проводят ведущие сотрудники Клиники военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург).

Система СМАРТ (Современные методы и алгоритмы лечения ранений и травм) – это уникальный учебно-практический курс, созданный для обучения хирургов технике выполнения важнейших оперативных вмешательств в рамках тактики Damage Control (контроль повреждений). Его программа нацелена на повышение квалификации оказания медпомощи пострадавшему, освоение новых её принципов. Занятия предполагают максимальное количество часов практики с роботом-манекеном, позволяющим освоить базовые навыки диагностики.

Продолжительность курса СМАРТ составляет четыре дня, три из которых посвящены отработке современного протокола приёма пострадавшего при поступлении в стационар.

"СМАРТ – это большая образовательная платформа, которая включает в себя много курсов различной направленности. Данный курс проводится с 2019 года и посвящён отработке алгоритма приёма пострадавшего, который позволяет избежать диагностических и тактических ошибок при оказании помощи. Это самый распространённый курс по лечению травм в мире: число его слушателей превышает 1,5 млн человек", – поделился кандидат медицинских наук, доцент Алексей Гончаров Алексей Гончаров.

Специалистам ОКБ №2 этот курс поможет отточить навыки оказания помощи пациентам, поступающими с тяжёлыми травмами, когда на счету каждая минута, а иногда и секунда, освоить современные принципы работы. Курс проводится по инициативе медорганизации и департамента здравоохранения.

"С учётом масштабов больницы – около 2700 сотрудников – всех направить на обучение невозможно, поэтому мы вышли с инициативой к руководству Военно-медицинской академии, чтобы провести подобный курс в стенах ОКБ №2. Это новый формат для Военно-медицинской академии. Один из его главных плюсов – в том, что коллеги смогут провести обучение большого количества сотрудников. Второе существенное преимущество состоит в том, что эксперты смогут оценить, как у нас организован процесс оказания помощи пострадавшим с политравмой, а также дать рекомендации, как и в чем этот процесс можно улучшить", – рассказал главный врач ОКБ №2 Роман Паськов.

Подобные обучающие мероприятия не только имеют важное значение для ОКБ №2, но и способствуют реализации на территории региона национального проекта "Здравоохранение", выполняя его ключевые задачи: обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.