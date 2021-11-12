Тюменцы могут выгодно похвастаться своими успехами в ГТО

Поделиться историями о успешной сдаче нормативов можно на Всероссийском онлайн-конкурсе "Сдал ГТО".

Участникам предлагается в социальной сети Instagram под хэштегом #СдалГТО опубликовать посты с фото и историями в одной из выбранных тематических номинаций:

"Сдал ГТО" - рассказ об участии в комплексе ГТО: что вдохновило на участие, как готовились, как выполняли нормативы, довольны ли своими результатами, какие испытали эмоции, какой приобрели опыт и прочие;

"В спорте всю жизнь" - рассказ о спортивном пути (карьере), участии в соревнованиях, физкультурных мероприятиях, активном и здоровом образе жизни, физкультурных привычках, истории спортивных побед и прочие; рекомендуется использовать дополнительные хэштеги: #ФормулаХорошихДел #вСпортеВсюЖизнь;

"Первые шаги" - кадры и истории о начале спортивного пути, первом опыте в спорте, первых в жизни соревнованиях, первых успехах или неудачах, которые помогли стать сильнее, первом знаке отличия ВФСК "ГТО" и прочие; рекомендуется использовать дополнительные хэштеги: #ФормулаХорошихДел #ПервыеШаги.

Поделиться своими историями в Instagram нужно до 1 декабря 2021 года. В публикациях будут оцениваться творческий подход, оригинальность идеи, информативность, качество и эстетичность выполнения работы, ее социально-агитационная направленность. Профили участников должны быть открыты для публичного просмотра в течение всего срока проведения конкурса; публикации в закрытых профилях к участию не допускаются и не оцениваются.

В каждой номинации - три победителя. Они получат именные дипломы и сертификаты разного номинала в магазин "Спортмастер". Результаты конкурса объявят 15 декабря 2021 года на страницах проекта "ГТО Двор" в Instagram instagram.com/gto.dvor и ВКонтакте vk.com/gto_dvor. Подробнее о конкурсе на страницах проекта "ГТО Двор" в социальных сетях.

Конкурс организован Фондом поддержки молодежных инициатив "Успех" при поддержке ПАО "СИБУР холдинг" в рамках программы социальных инвестиций "Формула Хороших Дел".