Тюменским школьникам и студентам продлили дистанционку

В Тюменской области по 20 ноября продлено дистанционное обучение для учащихся 5-11 (12) классов школ, студентов ссузов, в таком же формате продолжат работу учреждения допобразования и спортивной подготовки, сообщил Оперштаб.

Ученики начальной школы (1-4 классы) в понедельник, 15 ноября, выходят с каникул и будут учиться в обычном режиме.

Руководство вузов также продлило для студентов дистант "до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе", сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.