Тюменским школьникам и студентам продлили дистанционку

18:32 11 ноября 2021
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В Тюменской области по 20 ноября продлено дистанционное обучение для учащихся 5-11 (12) классов школ, студентов ссузов, в таком же формате продолжат работу учреждения допобразования и спортивной подготовки, сообщил Оперштаб. 

Ученики начальной школы (1-4 классы) в понедельник, 15 ноября, выходят с каникул и будут учиться в обычном режиме.

Руководство вузов также продлило для студентов дистант "до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе", сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер. 

Теги: вузы , коронавирус , обучение , школьники
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