Ямальский сапсан долетел до сирийского Алеппо

Ямальцы надели на 8 птенцов сапсана спутниковые передатчики, чтобы отследить миграцию птиц на юг. Птенец по имени Тиртя оказался самым быстрым и улетел дальше всех из партии. Об этом сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН сообщили в Инстаграм:

"К этому моменту уже семь птенцов вышли на связь! Каждый из них преодолел как минимум (!) три тысячи километров, каждый от своего гнезда! Вы не поверите: назвали ненцы одного из птенцов Тиртя (летун), и именно он первым из всех полетел еще дальше на юг! В последних новостях о Тирте мы сообщали, что он залетел на территорию Казахстана. Облетев северо-запад Казахстана всего за три дня, Тиртя пересек Волгу, сместился чуть к югу и решил потусить на границе Ставропольского края, Дагестана и Чечни. Здесь он пробыл неделю, активно перемещаясь. После отдыха Тиртя вновь направился к югу: пересек Кавказский хребет и без остановок пересек Грузию и Турцию. Совсем недавно сигнал пришел уже из Сирии - всего в 30 км к востоку от Алеппо. Следим дальше!"

Ямальские ученые с 2020 года участвуют в проекте "ИКАРУС". Это российско-германское исследование миграции животных и птиц. За миграцией 8 птенцов сапсанов наблюдают с помощью спутниковых датчиков весом меньше 5 граммов. В инновационный проекте также участвуют Роскосмос и Российское географическое общество.

Краснокнижные птицы гнездятся на Крайнем Севере, а после улетают на юг. Передатчике помогут учётным отследить жизненный путь сапсанов.