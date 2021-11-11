72 лучших молодежных проекта выбрали в Тюменской области

Лучшие молодежные события и проекты, реализованные в регионе с 2018 по 2021 год, войдут в онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее". Среди победителей — проекты "Комик в деревне", "Снять за 72 часа", "Форум карьерных траекторий", "УрФО решает", "By Foreigners — Россия глазами иностранца", "IGOLKAмаркет", "Лига бокса" и так далее.

С августа 2018 года по апрель 2021 год в регионе реализован 1201 молодежный проект. В шорт-лист попали 147, эксперты выделили 72 наиболее социально значимые инициативы от молодежных сообществ.

В проекте "Я посещаю" девять направлений: "Добровольчество и благотворительность", "Спорт и здоровый образ жизни", "Медиа и кино", "Креатив и творчество", "Образование и интеллект", "Дети и родители", "История и патриотика", "Туризм и экология", "Предпринимательство и инициативы".

Итоги исследовательского проекта "Я посещаю" подвели 10 ноября на церемонии награждения в прямом эфире телеканала "Тюменское время".

Пока в каталоге победителей на сайте "Я посещаю" 48-проектов, полностью список будет опубликован до конца 2021 года, обещают организаторы.