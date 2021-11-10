Тюменцам объяснили, почему у МФЦ возникли очереди

С 8 ноября в центрах государственных и муниципальных услуг Тюмени возросло время ожидания в очереди для получения государственных услуг. Это связано со значительно увеличившимся количеством обращений за подтверждением учетной записи на портале госуслуг, сообщил директор ГАУ ТО "МФЦ" Тюмени Александр Нагибин.

В октябре в МФЦ Тюмени фиксировали от 400 до 600 обращений в день, 8 ноября обратились 1 523 человека, а 9 ноября – 1 791. Количество обращений по другим услугам МФЦ не снижается.

"В связи с большим количеством обращений в понедельник и во вторник наблюдалось замедление работы портала госуслуг и электронных сервисов, что увеличивало время ожидания и время предоставления услуг, – пояснил Александр Нагибин. – Для того, чтобы увеличить пропускную способность наших центров, сотрудники работают сменами по 12 часов. Мы оказываем консультационную помощь при работе на гостевых компьютерах".

Подтвердить учетную запись можно и без похода в МФЦ. Опция доступна в мобильных приложениях или личных кабинетах банков. Их список размещен на портале госуслуг в разделе "Помощь, регистрация на госуслугах". Сертификат можно также скачать в мобильном приложении госуслуг. Перечень центров обслуживания, в которых можно подтвердить учетную запись, размещен на портале госуслуг.