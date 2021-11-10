Тюменские депутаты и горожане обсудили изменения в Устав города

Корректировка Устава областного центра связана с изменениями федерального законодательства. Тюменцы всегда активно участвуют в публичных слушаниях, связанных с основным правовым документом муниципального образования, высказывают свои предложения и задают интересующие вопросы. В публичных слушаниях приняли участие депутаты Тюменской гордумы Альбина Селезнева и Антон Терехин.

Так, подполковник запаса Николай Сбородов спросил, какие мероприятия пройдут в Тюмени в связи с присвоением ей звания "Город трудовой доблести".

Директор департамента культуры Ирина Алексеева рассказала, что в 2022 году в сквере Машарова установят стелу с текстом указа президента, к салютам в честь Дня Победы и Дня города добавится салют 1 Мая, ну и главное - продолжается системная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Альбина Селезнева убеждена, что почетное звание Тюмени выведет работу по сохранению исторической памяти на новый уровень. “Тюмень внесла огромный вклад в Великую Победу. На Лесобазе во время войны трудились три коллектива, куда вошли все, кого не взяли на фронт. Наш город достоин столь высокого звания”, – сообщила депутат, отметив, что лично вносила предложения от Палаты представителей органов ТОС.

Один из вопросов из зала касался гаражной амнистии. Заместитель председателя Общественной палаты Тюмени Андрей Голоус спросил, как администрация помогает владельцам гаражей, расположенных на муниципальных землях. “В Тюмени более 240 гаражных кооперативов, но вряд ли все тюменцы знают, как можно применять новый закон, чтобы оформить в собственность земельный участок”, – уверен Голоус.

Директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов рассказал, что специалисты профильного ведомства консультируют тюменцев, объясняя, какие документы необходимы для оформления в собственность земельного участка под гаражом и как составить заявление.

Изменения в Устав города коснутся и лесоустройства. Специалисты займутся проектированием городских лесов, определят границы лесничеств и лесных участков, их площадь, количественные и качественные показатели лесных ресурсов. Сюда же войдут мероприятия по восстановлению и воспроизводству лесов.

Антон Терехин впервые участвовал в публичных слушаниях и отметил, что тюменцы приходят на такие мероприятия не для галочки: они реально заинтересованы в обсуждении вопросов местного значения и настроены на открытый диалог с администрацией. “Здорово, что у жителей областного центра есть возможность участвовать в корректировке важнейшего нормативно-правового документа, по которому живет муниципалитет”, – сказал депутат.

Участники публичных слушаний единогласно рекомендовали Тюменской городской Думе поддержать проект решения по внесении изменений в Устав. Данный вопрос планируется рассмотреть на заседании 25 ноября.